Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
113233
ALTIN
158.236
DOLAR
3.8102
STERLİN
5.1225
EURO
4.5461
Gece sık sık uyananlar tehlikede
Gece sık sık uyananlar tehlikede!
Dünyanın en seksi araba tamircisi Malorie Woods
Dünyanın en seksi araba tamircisi...
Depresyondan kurtulmak için tüketilmesi gerekiyor!
Depresyondan kurtulmak için tüketin!
Gözünüzde sık sık arpacık çıkıyorsa dikkat!
Gözünüzde sık sık arpacık çıkıyorsa...
Grip olmamak için vitamin kullanmak doğru mu?
Grip olmamak için vitamin kullanmak...
banner34

Girne esnafı umduğunu bulamadı

banner35

Girne esnafı, yeni yıl alışverişlerinde arzu ettiği satış rakamlarına henüz ulaşamadı. Yeni yıla sayılı günler kalmasına rağmen işlerin çok durgun olduğunu söyleyen esnaf, umudunu son 2 güne bağladı

28 Aralık 2017 Perşembe 10:41
Girne esnafı umduğunu bulamadı
banner10

Havadis'ten Duygu Alan'ın haberine göre, Girne esnafı, yeni yıl hazırlıklarını haftalar öncesinden tamamladı. Mağazaların vitrinleri yeni yıl konseptine uygun süslendi, yılbaşına özel kampanyalar yapıldı, yeni ürünler raflara dizildi.

13’üncü maaşların da ödenmesi ile yeni yıl alışverişlerinde ciddi hareketlilik bekleyen Girne esnafı, ne yazık ki yeni yıl alışverişlerinde umduğu satış rakamlarına şuana kadar ulaşamadı.

Girne’de esnaf umudunu hafta sonuna bağladı.

Havadis’e konuşan Girne esnafı, şunları söyledi: “Yeni yıl hazırlıklarımızı günler öncesinden yaptık, mağazalarımızı süsledik, yeni ürünler getirttik ve yeni yıla özel kampanyalar yaptık. Henüz umduğumuz hareketliliği görmedik ancak umudumuzu da tüketmedik. Cuma ve Cumartesi günleri çarşının hareketlenmesini temenni ediyoruz.”

Girne esnafı ne dedi?

Abdullah Gülerçioğlu: “Dövizdeki artıştan dolayı vatandaşın alım gücünün düştü bu durum da çarşıya yansıdı. Yeni yıla sayılı günler kalmış olmasına rağmen Girne çarşısında beklenen hareketlilik yok. Biz hazırlıklarımızı haftalar öncesinden tamamladık ancak henüz umduğumuzu bulamadık. Ben yine de çok umutsuz olmak istemiyorum. Son güne kadar da umudumu diri tutacağım.”

İlhan Şamoğlu: “Girne çarşısında son 10 gündür ciddi bir durgunluk var. Vatandaş kendini yeni yıl alışverişine göre ayarlıyor diye düşündüm ama görünen o ki yeni yıl alışverişlerinde de beklenen hareketlilik olmayacak. Şuana kadar umduğumuzu bulamadık. Umudumuz son iki günde çarşınsın hareketlenmesi, yeni yıl alışverişlerinin başlaması yönünde.”

Gökhan Atlı: “Girne çarşısına yeni yıl hareketliliği henüz gelmedi. Yeni yıla sayılı günler kaldı ancak halen daha çarşı durgun. Cadde sokaklarda yeni yıl havası yok. İnsanları çarşıya çekecek bir hazırlık bir cazibe de yok. Biz esnaflar olarak vitrinlerimizi yeni yıl konseptine göre süsledik, ışıklandırdık ancak çarşıda ne bir ışıklandırma ne bir şenlik var. Girne’de son 3 yıldır indirim şenliği bile yapılmıyor.”

Adil Erten: “Yılbaşı alışverişi yok. Christmas’a kadar yabancı uyruklu vatandaşlara yönelik satışlarım oldu ancak yerli halk ne Christmas için ne de yeni yıl alışverişi için henüz çarşıya gelmedi.  Ancak çok da umutsuz konuşmak istemiyorum. Benim umudum Perşembe gününden sonra yeni yıla yönelik satışların hareketlenmesi yönünde.”

Mehmet Ali: “Yeni yıl alışverişi için yeni ürünlerle mağazalarımızı süsledik. Kampanyalar yaptık, ancak şuana kadar çarşıda arzu edilen hareketliliği göremedik. Geçen yıl bu günlerde çarşı çok daha hareketliydi. Perşembe gününden sonra yeni yıla yönelik alışverişlerde bir miktar hareketlilik olacağını düşünüyorum ancak bunun beklenen seviyede olacağını sanmıyorum.”

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıklı: “YDP iktidar ortağı olacaktır”
Arıklı: “YDP iktidar ortağı olacaktır”
Bazı sendikalar yarın eylem yapacak
Bazı sendikalar yarın eylem yapacak
Salahi Çeribaşı’na 3 yıl hapis
Salahi Çeribaşı’na 3 yıl hapis

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim