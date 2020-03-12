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Girne esnafından virüse karşı önlem

Girne Çarşı esnafı dün bir araya gelerek tüm dünyayı sarsan Korona Virüse karşı bir dizi tedbir alma kararı aldı

12 Mart 2020 Perşembe 20:01
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Girne esnafından virüse karşı önlem

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün de katıldığı toplantıda Girne Çarşı esnafı bir araya gelerek ne yapılması gerektiğini ve alınacak tedbirleri konuştu. Güngördü esnafın alacakları her kararda arkalarında olacağını, çarşı içerisinde temizlik ve dezenfekte çalışmalarına hemen başlayacaklarını belirtti.

KÜÇÜKUNCULAR: ÖNCE BİZİM VE ÇALIŞANLARIMIZIN CAN SAĞLIĞI
Yapılan toplantıda Erdinç Küçükuncular ve esnaf kepenk kapatmanın şu aşamada doğru bir adım olmadığını, kepenk kapatılması durumunda bundan esnafın ve çalışanların ciddi zarar göreceğini söyledi. Esnaf olarak ülkemizde ve dünyamızda alınan tedbirlerden dolayı büyük ekonomik sıkıntıların da baş gösterdiğini söyleyen Küçükuncular, devlet yetkililerine çağrıda bulundu. Küçükuncular, “Esnafı bir haftadır iş yapmıyor. Devletten bu konuda yardım bekliyoruz. Devlete buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Buraya kaliteli turist getirelim. Devlet 30 Dolarlık turist getirmesin. Devletimizin parasını çarçur etmeyelim. Bu çarşısın güzel turiste ihtiyacı var” dedi. Dünyada yaşanan salgından dolayı önümüzdeki 2-3 aylık periyodda gelecek olan turist sayılarında ciddi düşüş olacağının da altını çizen Küçükuncular, “Bugün para için burada toplanmadık. Önce bizim ve çalışanlarımızın sağlığı ve can güvenliği geliyor” dedi.

GÜNGÖRDÜ: HEP BİRLİKTE BUNUN ÜZERİNDEN GELECEĞİZ
Toplantı sonunda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yapılan konuşmalar doğrultusunda belediye olarak çarşı esnafının yanında olacaklarını, panik yapılmaması gerektiğini ve gereken tedbirlerin de belediye tarafından alınacağını söyledi. Çarşı içinde dezenfekte çalışmalarının hemen başlayacağını da açıklayan Güngördü, “Hep birlikte bunun üzerinden geleceğiz” mesajı vererek esnafa desteğini gösterdi.

Son Güncelleme: 12.03.2020 21:07
Anahtar Kelimeler:
Çarşı EsnafıKoronavirüsGirne Esnaf
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