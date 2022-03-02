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Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta asayiş ile trafik denetimi yapıldı

Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta dün asayiş ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

02 Mart 2022 Çarşamba 18:36
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Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta asayiş ile trafik denetimi yapıldı
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Girne, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta dün 20.00 ile 01.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Gazimağusa’da Polis tarafından denetlenen kumarhanelerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olduğu halde kumarhanede bulunun 10 kişi tespit edildi. Gazimağusa Polis Müdürlüğü tarafından trafikte yapılan denetimde ise, 403 araç kontrol edildi, 130 araç sürücüsü hakkında trafik suçundan yasal işlem başlatıldı, bir araç ise trafikten men edildi. Ayrıca trafik denetimleri esnasında, tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edilen bir kişi de tutuklandı.

Girne’de ise trafikte 843 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 183 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 26 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi.

Güzelyurt’ta da trafikte 525 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 90 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, 4 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edildi, 1 araç sürücüsü ise tutuklandı.

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