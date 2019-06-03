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Girne Gençlik Merkezi Derneği, Taşkent Piknik Alanı’nda etkinlik düzenledi

Girne Gençlik Merkezi Derneği, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla SOS Çocukköyü ile işbirliğinde Taşkent Piknik Alanı’nda etkinlik düzenledi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 15:11
Girne Gençlik Merkezi Derneği, Taşkent Piknik Alanı’nda etkinlik düzenledi
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Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinliğe Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu ve Sos Çocukköyü Derneği Program Müdürü Ahmet Akarsu da katıldı.

Girne Gençlik Merkezi Derneği’nin düzenlediği etkinlikte, geçmişten günümüze ip çekme, ip atlama, lingiri, pirilli, tek ayak ve yakan top gibi geleneksel çocuk oyunları, uygulamalı halk dansları atölye çalışması, Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Turu ve Grup Otantik konseri yer aldı.

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Etkinlikte yapılan konuşmalarda, Girne Gençlik Merkezi Derneği Başkanı Günay Toygar, böylesi anlamlı bir güne katkı koyan ve çocukların yüzündeki tebessümde payı olan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu ve SOS Çocukköyü Müdürü Ahmet Akarsu’ya da katkılarından dolayı teşekkür eden Toygar, Girne Gençlik Merkezi Derneği üyelerinin gerek etkinliğin ön hazırlığında gerekse de etkinlik günü ortaya büyük bir özveri koyduklarını belirterek ekip ruhunu içerisinde etkinliği noktaladıklarını kaydetti.

(BRT/TAK)

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Anahtar Kelimeler:
Girne Gençlik Merkezi Derneği
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