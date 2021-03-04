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GİRNE-GÜZELYURT ANA YOLU’NA KURULAN YENİ HIZ TESPİT KAMERASI CUMARTESİ DEVREYE GİRİYOR

Girne-Güzelyurt ana yolunun 18’inci kilometresinde kurulan hız tespit kamerası, cumartesinden itibaren devreye alınıyor.

04 Mart 2021 Perşembe 14:52
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GİRNE-GÜZELYURT ANA YOLU’NA KURULAN YENİ HIZ TESPİT KAMERASI CUMARTESİ DEVREYE GİRİYOR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çift yönlü hız ihlallerini tespit edecek kameranın azami hız sınırı 65km/s olarak ayarlandı.

Açıklamada, sürücülerin ülke genelindeki hız sınırlarına riayet etmeleri istendi.

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