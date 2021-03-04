GİRNE-GÜZELYURT ANA YOLU’NA KURULAN YENİ HIZ TESPİT KAMERASI CUMARTESİ DEVREYE GİRİYOR

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, çift yönlü hız ihlallerini tespit edecek kameranın azami hız sınırı 65km/s olarak ayarlandı.

Açıklamada, sürücülerin ülke genelindeki hız sınırlarına riayet etmeleri istendi.