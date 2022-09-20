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Girne-Güzelyurt Anayolu'nda korkutan kaza!

Girne-Güzelyurt Anayolu'nda trafik kazası meydana geldi.

20 Eylül 2022 Salı 22:30
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Girne-Güzelyurt Anayolu'nda korkutan kaza!


20.09.2022 tarihinde, saat 20:30 sıralarında,  Girne-Güzelyurt Anayolu 2-3 kilometreleri arasında Girne istikametine doğru seyreden sürücüsü mechul SP 344 plakalı jeep araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizce önünde ayni istikamete doğru seyreden aracı sağdan dolaşmaya çalışması sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan  Gülen RÜSTEMOGLU (K-53) yönetimindeki FN 266 plakalı salon araç ile çarpışmışlardır. 

Kaza sonucu FN 266 plakalı araç sürücüsü Gülen RÜSTEMOĞLU yaralanarak kaldırıldiği Lefkosa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. 
Kaza sonrası olay yerinden ayrılan  SP 344 plakalı araç sürücüsü aranmaktadır.  Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
GirneGüzelyurtKazaTrafik Kazası
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