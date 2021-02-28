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Girne- Güzelyurt anayolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre , sabah saat 01:00 sıralarında Girne-Güzelyurt anayolu 12-13’üncü kilometreleri arasında ölümlü trafik kazası meydana geldi.

28 Şubat 2021 Pazar 11:14
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Girne- Güzelyurt anayolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Lapta Oteller Bölgesi olarak bilinen bölgede Güzelyurt istikametine doğru seyreden Karşıyaka’da sakin Osman Atakara’nın, yönetimindeki DZ 758 plakalı jeep araç ile süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek, gidiş istikametine doğru yolun sağından çıkıp dere yatağında bulunan zeytin ağacına çarpması sonucu yaşandı.

Polis kaza sonucu araç sürücüsü Osman Atakara’nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıklarken, soruşturma sürüyor.
        
        
  

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