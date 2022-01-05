Girne-Güzelyurt yolunda kaza

Dün akşam saat 19:00 sıralarında, Girne - Güzelyurt Anayolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 72 yaşındaki Sabırnisa Yıldız isimli kadına araç çarptı. Kazada Yıldız ağır yaralandı

Polis Basın Subaylığı tarafından verilen bilgiye göre Girne - Güzelyurt Anayolu’nun 13-14’üncü kilometreleri arasında, Ramazan Ali YASTI (E-45,) yönetimindeki DH 240 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Sabırnisa YILDIZ (K-72)’a çarptu

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya Sabırnisa YILDIZ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Ramazan Ali YASTI tutuklandı...