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Girne Hastanesi için yeni ihaleye çıkıldı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin sosyal sigorta borcu ödenerek teslim alınan ancak bir yıldır ihale krizi yaşanan Girne Hastanesi için yeni ihaleye nihayet çıkıldı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 14:54
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Girne Hastanesi için yeni ihaleye çıkıldı

Girne Amerikan Üniversitesi’nin sosyal sigorta borcu ödenerek teslim alınan ancak bir yıldır ihale krizi yaşanan Girne Hastanesi için yeni ihaleye nihayet çıkıldı.

Geçtiğimiz yıl Korman ve Tosunoğlu grupların finale kaldığı ihalenin ödeneği dondurularak, süreç durdurulmuştu.

28 Şubat 2020 tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından devralınan ardından 10 Temmuz 2020’de Sağlık Bakanlığı’na teslim edilen yarın inşaat “Acil Durum Pandemisi Hastanesi” olarak planlanmıştı.

İhale süreci müteahhitler ve hükümet arasında krize dönüşen ihale nihayet yayınlandı.

Kamu İhale Yasası Yeterlilik Tüzüğü iptali ile de yeniden gündeme taşınan Yeni Girne Hastanesi için 57 milyon 556 bin 44 TL ayrıldı.

Merkezi İhale Komisyonu tarafından yayınlanan teklif kabulü ilanında, 18 Eylül’e kadar hastane inşaatı için teminat mektubu alınacağı bildirildi.

Teklifler ise en geç 20 Ekim Çarşamba günü saat 10:00’a kadar Maliye Bakanlığı İhale Komisyonu Toplantı Salonu’ndaki teklif kutusuna atılabilecek.

Neler yaşanmıştı?

Girne Amerikan Üniversitesi'nin borçlarına karşılık devlet tarafından alınan yarım inşaatın tamamlanmasına ilişkin ihale süreci 28 Şubat 2020 tarihinde başlamış, buna karşın ihalede yasal boşluktan ötürü haksızlık olduğunu iddia eden bazı müteahhitler konuyu mahkemeye taşıyacağını  açıklamıştı.

Yeterlilikle ilgili tüzükte boşluk olduğu söylenerek, tüm müteahhitlerin adil olarak yarışması için ihalenin iptali istenmiş, konuyu yargıya taşıyacaklarını duyurmuştu.

Yaşanan olayların akabinde ihaleye ilişkin iptal kararı verilmişti.

Söz konusu kararla çıkılan ihale sürecinde proje bütçesi geri çekilmiş, ihale dolaylı olarak iptal edilmişti.

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer katılım için tüm şartların yeniden düzenleneceğini söylemişti.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz imzalı “proje bütçesi iptal bilgilendirmesi”nde ise 33 Milyon TL’lik bütçenin pandemi neticesinde öngörülemeyen ve beklenmeyen mükellefiyetler karşısında yeniden değerlendirilmek üzere iptal edilmesinin bakanlık tarafından uygun görüldüğü yazılmıştı.

Son Güncelleme: 04.09.2021 16:10
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