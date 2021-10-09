Girne İlçe Kongresi'nde şu ana kadar bin 300 üye oy kullandı

‌UBP Girne İlçe kongresinde saat 20.30 itibarıyla bin 300 (1300) civarında üyenin oy kullandığı öğrenildi.

‌Divan Başkanlığı'ndan elde edilen bilgilere göre Girne'deki seçimde oy kullanabilen üye sayısı 3 bin. ‌

Sandıkların kapanacağı 21.00'e kadar oy kullanan üye sayısının 1500'e çıkması bekleniyor. ‌

Kongreye katılan seçmen sayısındaki düşüşün sebebinin, sandıkların geç açılması olduğu düşünülüyor. ‌

Sabah saatlerinde açılması gereken sandıklar, saat 12.00 sıralarında açılmıştı. ‌

Sabah saatlerinde farklı bölgelerden gelen pek çok kişinin sandıkların kapalı olması nedeniyle oy kullanamadan kaçtıkları ve geri dönmedikleri, bu nedenle seçmen sayısında düşün yaşandığı ifade ediliyor. ‌

Sandıklar, UBP Girne Kadın Kolları seçimine dair yaşanan "yeni üye" itiraz nedeniyle geç açılmıştı. ‌

Kadın örgütünde adaylardan biri diğer adayın “yeni üye” yapıldığı iddiası ile itirazda bulunmuş ve bu konuda bazı tartışmalar yaşanmıştı.

Kıbrıs Postası’nın UBP yönetimi kaynaklarından edindiği bilgiye göre konu MYK’ya havale edildi ve geniş, detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.

Kaynak: Kıbrıs Postası