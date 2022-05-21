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Girne ile Gaziantep Belediyeleri arasında ortak çalışma kararı alındı

Girne Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında zeytin ve zeytincilik alanında ortak çalışma kararı alındı. 

21 Mayıs 2022 Cumartesi 15:53
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Girne ile Gaziantep Belediyeleri arasında ortak çalışma kararı alındı

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 20-21 Mayıs’ta Gaziantep’te bazı temas ve incelemelerde bulundu. 

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güngördü’ye ziyaretinde Girne Belediyesi Müdür Muavini Hüseyin Köle de eşlik etti. 

İki gün süren temasları kapsamında Güngördü ilk olarak, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret etti. 

Ziyarette Girne Belediyesi ile Gaziantep Belediyesi ilişkileri yanı sıra Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasındaki protokol neticesindeki gelişme ve işbirlikleri ele alındı. 

Güngördü ve Köle, Gaziantep Belediyesi’nin bazı Daire Başkanlıklarını da ziyaret ederek bilgi aldı. 

Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler ve Gıda, Kültür-Turizm, Kadın Aile Eğitim ve Sosyal Hizmetler, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlıkları ziyaret edildi. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ayrıca, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile birlikte, Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı’nın organize ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Festivali’ne de katıldı. 

Tarım Daire Başkanlığı ziyareti sırasında Girne Belediyesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında zeytin ve zeytincilik alanında ortak çalışma kararı alınırken, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ziyareti sırasında da atık yönetimi, geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamaları hakkında geniş teknik bilgi alındı ve gözlemlerde bulunuldu.

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