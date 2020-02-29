Girne Kalesi dökülüyor!

Girne’nin simgelerinden biri olan Girne Kalesi kelimenin tam anlamıyla dökülüyor. Dün surlardan düşen taşlar bir aracın camını kırarken, şans eseri bölgeden geçen birinin olmaması ciddi bir kazanın yaşanmasına engel oldu.
Girne’nin simgelerinden biri olan Girne Kalesi kelimenin tam anlamıyla dökülüyor.
Girne’nin simgelerinden biri olan Girne Kalesi kelimenin tam anlamıyla dökülüyor. Dün surlardan düşen taşlar bir aracın camını kırarken, şans eseri bölgeden geçen birinin olmaması ciddi bir kazanın yaşanmasına engel oldu.