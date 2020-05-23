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Girne - Karşıyaka Anayolu'nda kaza! 2 Yaralı

Girne - Karşıyaka Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:17
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Girne - Karşıyaka Anayolu'nda kaza! 2 Yaralı

Girne - Karşıyaka Anayolu üzerinde,  bugün saat 14.45'te meydana gelen trafik kazasında  Hüseyin Gül  ve Mustafa Çerkez yaralandı.

Girne - Karşıyaka Anayolu üzerinde,  bugün saat 14.45'te  Hüseyin Gül , yönetimindeki PN 753 plakalı araç ile Karşıyaka istikametine doğru seyrettiği sırada, Simena otel önlerine geldiği zaman önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları geçmek için yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Nedim Çalışkan yönetimindeki JN 753 plakalı araç ile çarpıştı.  Kaza sonucu yaralanan PN 753 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Gül ve JN 753 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Çerkez yaralandı. Kazada yaralanan Hüseyin Gül  ve Mustafa Çerkez,  Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırılarak tedavileri halen sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Kazası
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