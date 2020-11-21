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Girne Kaymakamı Sinan Güneş: “Hasar tespit çalışmaları sürüyor”

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok tesis ve birimde hasar meydana gelmesi nedeniyle bugün bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 15:21
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Girne Kaymakamı Sinan Güneş: “Hasar tespit çalışmaları sürüyor”

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne bölgesinde dünden beri doğal afetten dolayı birçok yerleşim birimi ve tesisten hasarla oluştuğunu, bugün itibarıyla bu bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

“TEKNECİK PERSONELİ SEFERBER OLDU”

TAK muhabirine değerlendirmede bulunan Güneş, Bölge muhtarları, belediye başkanları ile bugün Karşıyaka’da bulunduklarını kaydederek, Teknecik Elektrik Santralı’nda ekiplerin yoğun ve adeta bir “seferberlik” şeklinde çalıştıklarını ifade etti.

“ELEKTRİK ALAMAYAN BÖLGE KALMADI”

Ozanköy ve diğer muhtelif yerlerde bazı elektrik direklerinin devrildiğini de söyleyen Güneş, şu an için elektrik alamayan bölge kalmadığını fakat enerjinin geçici ve aktarma yapılarak sağlandığını belirtti.

Yıkılan ağaçların Orman Dairesi personeli çalışmalarıyla temizlendiğini belirten Güneş, Kaymakamlığın vatandaşlardan müracaat alımına Pazartesinden itibaren başlayacağını kaydetti.

“SABAHKİ ŞİDDETLİ YAĞIŞ GİRNE’DE OLUMSUZLUK YARATMADI… TRAFİK SAKİN… KAPALI YOL YOK”

Güneş, Girne bölgesinde bu sabah yoğun yağışların meydana gelmesine rağmen bununla ilgili bir olumsuzluk yaşanmadığını belirterek, trafiğin sakin olduğunu ve kapalı yol bulunmadığını aktardı.

“PAZARTESİNDEN İTİBAREN VATANDAŞLARDAN DİLEKÇE KABULÜNE BAŞLIYORUZ… ZARARLARI GİDERECEĞİZ”

Girne bölgesinin toparlanmaya çalışırken halk içinde bir tedirginlik gözlemlendiğini ifade eden Güneş, zarar-ziyan hakkında Pazartesi gününden itibaren vatandaşların Kaymakamlığa diledikleri takdirde fotoğraf da ekleyerek dilekçe yapabileceğini, Planlama ve İnşaat Dairesinin öncelikleri belirleyip gerekli çalışmaları yaparak peyderpey bu zararları gidereceğini sözlerine ekledi.

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