Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
Aydın: "Gripte antibiyotiğin yeri yoktur."
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
UEFA, yeni turnuvanın adını açıkladı
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli
Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı'...
Körlük, prematüre bebekler için önemli tehlike
Körlük, prematüre bebekler için önemli...
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan şirketi satın aldı
Facebook 'zihin okuma' çalışmaları yapan...

Girne Kaymakamlığı'ndan duyuru!

Girne Kaymakamlığı açıklama yaptı

26 Eylül 2019 Perşembe 11:36
Girne Kaymakamlığı'ndan duyuru!

Girne Kaymakamlığı, 30 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında tatbikat yapılacağını duyurdu.   

Girne Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Girne İlçesine bağlı Sadrazamköy tatbikat bölgesinde 30 Eylül - 11 Ekim tarihlerini kapsayan süre içerisinde askeri birlikler tarafından atışlı tatbikat yapılacağından aşağıda hudutları belirtilen bölgenin can ve mal güvenliği bakımından tehlikeli bölge olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla tatbikat süresince söz konusu bölgeye sürü otlatmak, zeytin - harup ve diğer ürünleri, hasat etmek, tarımsal faaliyetlerde bulunmak, balık avlamak, gezinti yapmak, köpek gezdirmek veya başka herhangi bir amaçla
girilmemesi gerektiği vurgulandı. 

Tatbikat yapılacak bölgeler şöyle: 

“Batıda Koruçam Burnu sahil boyu, doğuda; Siviİ Ev ile tatil köyü arasındaki yolun batı hattı, Kuzeyde Anten ile Sivil Evin denize olan uzanımı arasında kalan bölge, Güneyde Sadrazamköy ile batı uzanımı hattının denize kadar olan bölgesi”.

banner22
Son Güncelleme: 26.09.2019 11:38
Anahtar Kelimeler:
TatbikatKıbrısHaberKaymakamlığıGirne
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mamülcü: Bir federasyon altında toplanmalıyız
Mamülcü: Bir federasyon altında toplanmalıyız
Sahte kimlikle çıkış yaparken tutuklanan sanığa 6 ay hapis
Sahte kimlikle çıkış yaparken tutuklanan sanığa 6 ay hapis
Sahte doktor teminatla serbest bırakıldı
Sahte doktor teminatla serbest bırakıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim