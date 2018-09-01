Girne Kordonboyu'nda feci cinayet

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 04:40 sıralarında, Girne’de 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi üzerinde, F.Ş.(E-34) aralarında meydana gelen tartışma sonrasında kendisine küfür ettiği gerekçesi ile konu caddede üzerindeki çocuk parkı içerisinde bankta uyumakta olan Hasan Polat SEPETÇIOĞLU (E-26)’nu öldürmüştür.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturmasî devam etmektedir.
Zanlı ile ilgili mahkeme
Girne’ de saat 09.00’da olacaktır.
Polisler hep trafik kontrolunda eskiden devriyeler gezerdi şimdi yokmu ?
dayak yedikten sonra sokakta polisler, vazgeçtiler devriyeden daha fazla rezil olmasınlarBeğen (1) Beğenmedim! (0)
2 sinden 1 i yerli ise beni de .....ler
Isverenler patronlar sermaye sahipleri bu ilkeyi siz bu hale getirdiniz calısma Bakanlığının gorevı sizce nedir bu cinayetlere azmettırme mı yasa kuzum yasayın paranız cogaltıkca bunlar artacaktır
Doldu taştı kuzey Kıbrıs. Parklar uyku yeri mi! Daha dağlar ovalar boş! Doldurulabilir! Milyon değil Allah versin milyar olsak! Asayişsiz! Hukuksuz! Devletsiz! Sorma gir hanı! Dilediğini yapmakta serbestsin hanı!
Sonsuz özgürlükler(!) diyarı!
Günahların gasp ve yağmanın bedeli olsa gerek bunlar!
Anlayana...
ALLAH BELANIZI VERSIN. CINAYETTEN,SIDDETTEN BASKA BIRSEY BILMEZMISINIZ.
neden bu insanların hoş görusü 0 neden hemen aklılarına öldürme geliyor. neden cahil cesaretleri çok gelişmiş.
Vatandas diyor ki 2sinden 1i yerli ise beni de, bea gardaş sizin yerliler çocuğunu kesmedi mi geçen? Sabaha kadar can çekişmesini izlemedi mi? Zannedersin bunlar da sütten çıkmış ak kaşık.