Girne Kordonboyu'nda feci cinayet

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 04:40 sıralarında, Girne’de 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi üzerinde, F.Ş.(E-34) aralarında meydana gelen tartışma sonrasında kendisine küfür ettiği gerekçesi ile konu caddede üzerindeki çocuk parkı içerisinde bankta uyumakta olan Hasan Polat SEPETÇIOĞLU (E-26)’nu öldürmüştür.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturmasî devam etmektedir.

Zanlı ile ilgili mahkeme

Girne’ de saat 09.00’da olacaktır.