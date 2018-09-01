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Girne Kordonboyu'nda feci cinayet

01 Eylül 2018 Cumartesi 08:41
Girne Kordonboyu'nda feci cinayet

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 04:40 sıralarında, Girne’de 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi üzerinde, F.Ş.(E-34) aralarında meydana gelen tartışma sonrasında kendisine küfür ettiği gerekçesi ile konu caddede üzerindeki çocuk parkı içerisinde bankta uyumakta olan Hasan Polat SEPETÇIOĞLU (E-26)’nu öldürmüştür.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup polisin olayla ilgili soruşturmasî devam etmektedir.

Zanlı ile ilgili mahkeme
Girne’ de saat 09.00’da olacaktır.

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Yorumlar
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Ertaç Eser 2018-09-01 09:53:57

Polisler hep trafik kontrolunda eskiden devriyeler gezerdi şimdi yokmu ?

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volkan 2018-09-01 10:44:00 @Ertaç Eser

dayak yedikten sonra sokakta polisler, vazgeçtiler devriyeden daha fazla rezil olmasınlar

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Vatandas 2018-09-01 09:29:10

2 sinden 1 i yerli ise beni de .....ler

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Vatandas 2018-09-01 09:17:36

Isverenler patronlar sermaye sahipleri bu ilkeyi siz bu hale getirdiniz calısma Bakanlığının gorevı sizce nedir bu cinayetlere azmettırme mı yasa kuzum yasayın paranız cogaltıkca bunlar artacaktır

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Doğru Söz 2018-09-01 10:16:00

Doldu taştı kuzey Kıbrıs. Parklar uyku yeri mi! Daha dağlar ovalar boş! Doldurulabilir! Milyon değil Allah versin milyar olsak! Asayişsiz! Hukuksuz! Devletsiz! Sorma gir hanı! Dilediğini yapmakta serbestsin hanı!
Sonsuz özgürlükler(!) diyarı!
Günahların gasp ve yağmanın bedeli olsa gerek bunlar!
Anlayana...

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erol veled 2018-09-01 09:01:50

ALLAH BELANIZI VERSIN. CINAYETTEN,SIDDETTEN BASKA BIRSEY BILMEZMISINIZ.

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MAVROYERİMO 2018-09-01 13:19:32

neden bu insanların hoş görusü 0 neden hemen aklılarına öldürme geliyor. neden cahil cesaretleri çok gelişmiş.

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Vatandas Degil 2018-09-01 13:44:45

Vatandas diyor ki 2sinden 1i yerli ise beni de, bea gardaş sizin yerliler çocuğunu kesmedi mi geçen? Sabaha kadar can çekişmesini izlemedi mi? Zannedersin bunlar da sütten çıkmış ak kaşık.

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