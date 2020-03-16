Girne - Lapta yolunda kaza

Girne - Lapta yolunda akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralılar var

16.3.2020 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Girne - Lapta Anayolu üzerinde (Mare Monte kavşağı, Ahmet Büyükakşeker (E-28) yönetimindeki SC 991 plakalı araç ile Şht Sitkiye Abdullah Ekinci Sokak üzerinden gelip anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce karşıya Tatlısulu Sokağa geçiş yapmaya çalıştığı sırada, o esnada anayol üzerinde Lapta istikametine doğru seyreden Cansu Uğur (K-25) yönetimindeki MD 583 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan MD 583 plakalı araç sürücüsü Cansu Uğur ile SC 991 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İnanç Büyüķaķşeker (K-28) ve Elisa Büyüķaķşeker (12 aylık) kaldırıldıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.