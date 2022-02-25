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Girne - Lefkoşa Anayolu'nda beton mikseri çelik bariyerlere çarptı

Girne'den Lefkoşa yönüne giden araçlar St. Hilarion kavşağından itibaren Boğazköy eski yoluna yönlendirilmiştir.

25 Şubat 2022 Cuma 20:41
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Girne - Lefkoşa Anayolu'nda beton mikseri çelik bariyerlere çarptı
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Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Girne - Lefkoşa Anayolu'nun Boğaz mevkiinde, Murtaza SARI (E-40), yönetimindeki NP 946 plakalı beton mikseri ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip çelik bariyerlere çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza sonrası, yol ve trafik güvenliği açısından Girne'den Lefkoşa yönüne giden araçlar St. Hilarion kavşağından itibaren Boğazköy eski yoluna yönlendirilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

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