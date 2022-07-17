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Girne-Lefkoşa Anayolu'nda korkutan kaza!

Lefkoşa Girne anayolunda bir araç takla attı.

17 Temmuz 2022 Pazar 13:12
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Girne-Lefkoşa Anayolu'nda korkutan kaza!
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Kazayla ilgili polisin açıklaması şu şekilde:

17.07.2022 tarihinde, saat 11:50 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 10-11’inci kilometreleri arasında, Lefkoşa’da sakin Aziz GURBANOV (E-25) yönetimindeki KU 275 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan beton korkuluklara aracının sağ ön kısmı ile çarpmış ve takla atarak tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu araç sürücüsü Aziz GURBANOV hafif şekilde yaralanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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