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Girne- Lefkoşa yolunda feci kaza!

20 Kasım 2021 Cumartesi 13:57
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Girne- Lefkoşa yolunda feci kaza!
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Girne-Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kamyon yan yattı.

Kaza sonucu trafik tamamen durdu.

Elde edilen bilgilere göre kazada 2 kişi yaralandı.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde...

POLİSTEN KAZAYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Saat 13.30 sıralarında,  Girne - Lefkoşa Anayolunun Boğazköy mevkiinde,  Aydın NENİ (E-22), yönetimindeki NL 766 plakalı buzluklu kamyonet ile Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir.  Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan İmam Meriç (E-28), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

GÜNDEM KIBRIS EKİBİ OLAY YERİNDEN BİLDİRİYOR:

Son Güncelleme: 20.11.2021 15:27
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