Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17 dakikada şarj olacak
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17...
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...

Girne-Lefkoşa yolunda feci kaza!

25 Mayıs 2019 Cumartesi 09:42
Girne-Lefkoşa yolunda feci kaza!
banner44

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 01:30 raddelerinde Girne-Lefkoşa Anayolu 4-5 kilometreleri içerisinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde Güney istikametine doğru Aşırı süratli ve Tehlikeli bir şekilde seyreden Lefkoşa’da sakin Günay GÖRGÜNER (E-23) yönetimindeki MZ 967 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu o esnada önünde ayni istikamete doğru ayni şerit içerisinde seyreden ve gerisinden Süratli bir şekilde araç geldiğini görerek dikkatsiz bir şekilde seyrüseferi güç duruma sokmamak için gerekli çabayı göstermeden soldan birinci şerit içerisine geçmeye çalışan Lefkoşa’da sakin Hatice İNLER (K-30) yönetimindeki KK 704 plakalı Bmw marka salon aracın sağ arka yan kısmına aracının sol ön kısmı ile çarpmıştır.

banner41
Çarpmanın etkisi ile kontrolsüz bir şekilde yolun soluna doğru savrulan KK 704 plakalı araç yoldan dışarı çıkarak önce Karayolları Dairesine ait 75 Km sürat tahdit levhasına çarpıp , duramayarak ağaca daha sonra Dijital sürat göstergesinin direğine sol yan kısmı ile çarptıktan sonra ön kısmı Güneybatı istikametine bakar bir şekilde durmuştur.

MZ 967 plakalı araç ise KK 704 plakalı araç ile çarpıştıktan sonra önce yolu gidiş ve geliş olarak ikiye ayıran orta refüje çarpıp kontrolsüz bir şekilde yol içerisinde savrularak seyretmekte olduğu yolun solundan dışarıya çıkıp ağaca çarptıktan sonra toprak banket içerisinde 5 takla attıktan sonra ön kısmı Batı istikametine bakar bir şekilde sol yan kısmı üzerinde durmuştur.Kaza sonucu yaralanan MZ 967 plakalı araç sürücüsü Günay GÖRGÜNER ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Doğancan ÖRSKIRAN (E-21) ile KK 704 plakalı araç sürücüsü Hatice İNLER ve ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Abdulkerim Ahmad ALMOHAMMAD (E-21) ambulans ile kaldırılmış oldukları L.D.H Acil servisinde görmüş oldukları ilkyardım tedavilerine müteakip ayni serviste müşahade altına alınmışlardır. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

BRTK

banner22
Anahtar Kelimeler:
Girne-Lefkoşa YoluKazaPolisHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’taki Avrupa Parlamentosu Seçimi Yarın
Güney Kıbrıs’taki Avrupa Parlamentosu Seçimi Yarın
Lefkoşa’da 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
Lefkoşa’da 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı
YKP Hükümet Konusunu Değerlendirdi
YKP Hükümet Konusunu Değerlendirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim