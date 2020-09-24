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Girne - Lefkoşa yolunda kaza!

Lefkoşa Girne anayolunda bugün saat 16.30 sıralarında kaza meydana geldi.

24 Eylül 2020 Perşembe 16:40
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Girne - Lefkoşa yolunda kaza!

Lefkoşa Girne anayolunda bugün saat 16.30 sıralarında kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,  Ahmet Kurtoğlu(E-44) kullanımındaki SG 792 plakalı araç ile Lefkoşa’ya doğru gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yol ortasında bulunan orta refüj taşlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sol yan kısmı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan Kurtoğlu,  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Son Güncelleme: 24.09.2020 17:39
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