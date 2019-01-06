Girne-Lefkoşa yolunda korkutan bir kaza

Girne-Lefkoşa anayolunda, Ciklos mevki yakınlarında dün akşam saat 23.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kaza, Girne'den Lefkoşa'ya hareket eden bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak orta refüjde sürüklenmesi sonucu gerçekleşti. O esnada Lefkoşa-Girne istikametinde seyretmekte olan bir başka araç, orta refüjden koparak karşı şeride giren demir bariyerlere çarptı. Kaza sonucu iki kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor. Kaynak:Haberatör