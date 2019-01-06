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Girne-Lefkoşa yolunda korkutan bir kaza

06 Ocak 2019 Pazar 10:58
Girne-Lefkoşa yolunda korkutan bir kaza

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Girne-Lefkoşa yolunda dün akşam saatlerinde korkutan bir kaza meydana geldi.

Girne-Lefkoşa anayolunda, Ciklos mevki yakınlarında dün akşam saat 23.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kaza, Girne'den Lefkoşa'ya hareket eden bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak orta refüjde sürüklenmesi sonucu gerçekleşti. O esnada Lefkoşa-Girne istikametinde seyretmekte olan bir başka araç, orta refüjden koparak karşı şeride giren demir bariyerlere çarptı. Kaza sonucu iki kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne kaldırıldığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi. Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor. Kaynak:Haberatör

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