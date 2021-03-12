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GİRNE-LEFKOŞA YÖNÜNDE 5 TON VE ÜZERİNDEKİ AĞIRLIKTA KAMYONLARA YASAK KALKTI

Girne-Lefkoşa ana yolunun, Girne girişindeki alt-üst geçit ile St. Hilarion kavşağı arasındaki bölümünde yol yapım çalışmaları nedeniyle 1 Mart 2018’den beri 5 ton ve üzerindeki ağırlıktaki kamyonlara uygulanan geçici yasak, dün itibarıyla kalktı.

12 Mart 2021 Cuma 14:41
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GİRNE-LEFKOŞA YÖNÜNDE 5 TON VE ÜZERİNDEKİ AĞIRLIKTA KAMYONLARA YASAK KALKTI

Yeni kararın, Girne dağ yolundaki yükün azaltılması amacıyla polisin de görüşüyle alındığı belirtilirken yolun St. Hilarion kavşağı ile Girne katlı kavşak arasındaki bölümünün ağır vasıtalara kapalı olmayı sürdürdüğü vurgulandı.

Karayolları Dairesi Müdürü Serhan Kazmacı imzasıyla Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan bildiride, şu ifadeler yer aldı:

“Fasıl 83, Umumi Yolların Korunması Yasası' ın 4. maddesinin bana verdiği yetkiye dayanarak trafik yol güvenliği ve kamu düzeni bakımından gerekli olduğundan, bugünden itibaren 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların Girne-Lefkoşa ana yolunda Girne girişi (alt-üst geçit) ile St. Hilarion mevkii arasında (Girne-Lefkoşa istikametinde) trafikte seyretmelerine izin veririm.

Bu bildirinin yürürlüğe girmesiyle 1 Mart 2018 tarihli ve 23 sayılı KKTC Resmi Gazetesinin Ek III Tebliğ ve İlanlar bölümünde 206 sayı ile Karayolları Dairesi 'nin yayımladığı bildiri yürürlükten kalkar.”

KARAYOLLARI’NDAN AÇIKLAMA

Karayolları Dairesi, bazı basın yayın organlarındaki haberlerde hatalı bilgi bulunması nedeniyle konuyla ilgili basın açıklaması da yaptı.

1 Mart 2018’de 23 sayılı Resmi Gazete’de Karayolları Dairesi tarafından yayımlanan bildiri ile Girne-Lefkoşa ana yolunda Girne katlı kavşak ile St. Hilarion (Girne’den Lefkoşa istikametine doğru) kavşağı arasındaki bölümde, yolun yenilenmesi amacı ile başlatılan yol yapım çalışması nedeniyle, 5 bin kg ve üzeri ağırlıktaki kamyonların geçişleri geçici olarak yasaklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gelinen bu aşamada bahsi geçen yol çalışmalarının tamamlanmış olmasından dolayı, 11 Mart 2021 tarihinde Karayolları Dairesi tarafından yayımlanan yeni bildiri ile, mevcut yasaklama kaldırılarak eski durumuna getirilmiş ve Girne girişi (katlı kavşak) ile St. Hilarion (Lefkoşa İstikametine doğru) arası, 5 bin kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların geçişleri yeniden serbest bırakılmıştır.

KARAR DAĞ YOLUNDAKİ YÜKÜN HAFİFLETİLMESİNİ AMAÇLIYOR

Karayolları Dairesi’nin son kararı, Girne’den çıkan 5 bin kg ve üzerindeki kamyonların, Lefkoşa ve Gazimağusa’ya veya ülkenin doğusundaki diğer merkezlere ulaşım için Çatalköy-Değirmenlik yolunu kullanmaları sonucunda trafik ve yol güvenliğini olumsuz etkilemesi ve bu yoldaki trafik yükünün, Polis Genel Müdürlüğü’nün de tavsiyesiyle, hafifletilmesi amacıyla alınmıştır.  

Diğer yandan Lefkoşa-Girne ana yolunun St. Hilarion Kavşağı ile Girne katlı kavşak arasındaki bölümü, ağır vasıtaların geçişine kapalıdır ve kapalı olmaya devam edecektir.”

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