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Girne Liman Rotaract Kulübü’nden AIDS farkındalık projesi...

04 Aralık 2017 Pazartesi 13:29
Girne Liman Rotaract Kulübü’nden AIDS farkındalık projesi...
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Girne Liman Rotaract Kulübü tarafından düzenlenen “AIDS Farkındalık Projesi” kapsamında Girne Limanı’nda hastalık ile ilgili bilgiler içeren broşürler dağıtıldı. 

Girne Liman Rotaract Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, dağıtılan broşürler ile insanlara hastalık hakkında farkındalık kazandırmanın yanı sıra Medical Port Tunççevik Hospital tarafından 20 kişiye ücretsiz HIV testi yapıldı. Test sonuçlarının bugünden itibaren sözkonusu hastaneye bireysel başvuru ile alınabileceği belirtildi.

Kulüp başkanı Hüseyin Ünlü, geleneksel olarak düzenledikleri sözkonusu projeyi bu yıl dördüncü kez gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Ünlü, Rotaract kulüplerinin; “Hizmet yoluyla dostluk” sloganıyla, dünyada 18-30 yaş arası gençlere, kendini geliştirme ve aklındaki fikirleri hayata geçirme fırsatı vererek, topluma faydalı projelerde çalıştıklarını kaydetti.
 

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