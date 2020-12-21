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Girne Marina İskele Mendirek Feneri hizmete girdi

Uluslararası Seyir Hidrografi ve Oşinografiye kayıtlı Girne Marina İskele Mendirek Feneri hizmete girdi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 16:45
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Girne Marina İskele Mendirek Feneri hizmete girdi

Uluslararası Seyir Hidrografi ve Oşinografiye kayıtlı Girne Marina İskele Mendirek Feneri hizmete girdi.

Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, KKTC’nin 27. Deniz Feneri olarak hizmet verecek olan Girne Marina Feneri 35° 20’ 38 ‘’ Kuzey ,33° 18’ 7’’ Doğu koordinatlarında olup, kırmızı çakar karakterli ve Doğu Akdeniz’deki en gelişmiş sistem olan Tideland kapalı devre sistemi ile donatıldı. 
Girne Marina Deniz Feneri 2021 Ocak ayından itibaren, yat ve gemi seyir emniyetinin yanı sıra, gece görüş kamera ve hava raporlama sistemleri ile deniz gözlem istasyonu olarak da görev yapacak. Bölgedeki tüm yatçı ve denizciler deniz hava durumunu yıl boyunca Online olarak takip edebilecek.

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