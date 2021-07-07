Girne Marina’da Çocuklar Hem Eğleniyor, Hem Öğreniyor

Kardelen GÖKSU/ Gündem Kıbrıs Özel

Camp Cyprus, yaz gündüz kampında çocuklar ile Marina Girne’de eğitim veriyor. Bilim, matematik ve eğlence adı altında çocuklar hem eğleniyor, hem de öğreniyor.

Yaz aylarında çocukların eğitimden ve eğlenceden geri kalmamasını sağlayan Camp Cyprus, Marina Girne’de birçok etkinlik düzenliyor.

Çocuklar yaz okulunda serinlemek için hem denize giriyor, hem de deney yaparak parfüm yapmayı öğreniyorlar.

Deniz kenarında kazdıkları çukur ile bir sonraki gün içilebilir su elde etmeyi öğreniyorlar.

Kokular ile parfüm yapmayı öğreniyorlar.

Bunun yanı sıra birçok deney ve gözlem yapma şansı da elde ediyorlar.