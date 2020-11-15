Girne Marina’dan Akdeniz Yelken Kulübüne Büyük Destek

Girne Marina ve Akdeniz Yelken Kulübü, adada denizcilik ve yelken sporunun gelişmesinin hedeflendiği yeni bir çalışma başlattı.

Küçük yaştan başlayarak profesyonel yelkenciler yetiştiren Akdeniz Yelken Kulübü, bünyesindeki küçük ve genç yaş grubu sporcularının temel denizcilik eğitimi ve yelken antrenmanlarına kışın da devam edebilmeleri için Girne Marina’nın kayıkhane, çekek alanı ve antrenman sahasını kullanacaklar.

Yıl boyu kesintisiz eğitim ve antrenmanın yapılabilmesinin hedeflendiği ortak çalışmada küçük yaş gruplarına (4 yaş grubu) yönelik OptiCaptain programı, üst yaş grupları için OptiJunior, OptiSailor ve OptiRacer programları takip edilecek.

Akdeniz Yelken Kulübü antrenörlerinden Gökhan Erdoğan, Girne Marinanın sağladığı imkânlar sayesinde kulüp sporcularının antrenmanlarına bu kış da aynı yaz sezonunda olduğu gibi her cumartesi günü devam edebildiklerini bildirdi.

Cumartesi günleri devam eden eğitimler:

10.00 OptiCaptain (4 Yaş - )

11.30 OptiJunior / OptiSailor (7 yaş - )

14.00 OptiRacer yarış takımı