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Girne Müzesi’nde İlk Sergi Açılıyor

Girne Müzesi, “Yüzyıllık tarihi bina hayat buluyor” temasıyla “Başlangıç” isimli karma sergiye ev sahipliği yapacak.

24 Ocak 2020 Cuma 17:29
Girne Müzesi’nde İlk Sergi Açılıyor

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Müzede yer alacak ilk sergi olan “Başlangıç” isimli karma sergi, 31 Ocak Cuma günü saat 18.30’da ziyarete açılacak.

Karma sergide, Ali Erol Soytaç, Ayşe Rabo, Batu Gündal, Bedia Kale, Fügen Koru, Güner Pir, Hasan Eminağa, Hikmet Uluçam, İpek Denizli, Nilgün Güney, Özlem Ekinci, Rauf Ersenal, Salih Çizel, Serhat Selışık, Sevcen Çerkez, Sevim Erdal ve Şenol Özdevrim’in eserleri yer alacak.

Sergi, 7 Şubat tarihine kadar, hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında Cumartesi günü ise 10.00-15.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Anafartalar Lisesi’nin yanında KTBK tarafından 1974 yılından beri Lojistik Destek Grup Komutanlığı Karargah Binası olarak kullanılan binanın, kamu yararına düzenlenerek kent müzesi olarak kullanılması için 3 Kasım 2017 tarihinde protokol imzalandığını söyledi.

Nidai Güngördü, yapılan protokole göre binanın Girne Belediyesi’ne devredilmesi karşılığında Belediye tarafından KTBK için 3 bin kişilik mutfak binası ve 20 konut yapıldığını ifade etti.

Güngördü, Girne Belediyesi tasarrufuna geçen tarihi binada restorasyon çalışmalarının sürdüğünü belirterek, resim, heykel ve seramik sanatçılarının eserlerinin yer alacağı sergiye sanatseverleri davet etti.

Anahtar Kelimeler:
Girne MüzesiSergi
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