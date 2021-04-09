Girne'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu .alışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında bulundu ve bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını istedi.