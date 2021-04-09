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Girne'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 13:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında; Oteller Bölgesi, Oteller Bölgesi Dağ Kısımı, Aytoro Mahallesi ve Lapta Polis Karakolu Bölgesi’ne elektrik verilemeyeceği bildirildi.

09 Nisan 2021 Cuma 09:24
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Girne'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi olacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu .alışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında bulundu ve bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını istedi.

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