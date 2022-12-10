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Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!

Girne’de meydana gelen "Yaralama,Terör Yaratmak amacı ile Bıçak Taşıma ve Kanunsuz Bıçak Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlı E.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Aralık 2022 Cumartesi 10:27
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Girne'nin göbeğinde adam bıçakladı!



(Kamalı Haber) 

Girne’de meydana gelen "Yaralama,Terör Yaratmak amacı ile Bıçak Taşıma ve Kanunsuz Bıçak Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlı E.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Naşit Akmansel olayla ilgili bulguları aktardı.

Akmansel huzurda bulunan zanlı zanınlın 9 Aralık 2022 tarihinde saat 11:30 raddelerinde Girne'de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin otopark alanı içerisinde, aralarında alacak verecek konusu yüzünden çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen bıçak ile Girne’de sakin Y.S’nin sol karın kısmına bir kez sokmak sureti ile yaralandığını mahkemeye aktardı.

Polis müşteki Y.S'nin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde tedavisine müteakip Yakın Doğu Hastanesi dahiliye servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi.

Polis zanlıNIN  mahkeme emri gereği tutuklandığını gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ancak henüz ifadenin teyit ve tekzibi devam ettiğinden ayrıca alınması gereken çevre şahadeti ile kamera görüntüleri olduğundan ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodi Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 10.12.2022 11:42
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