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Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda 23 Nisan coşkusu

Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda yapılan 23 Nisan kutlama töreninde öğrenciler, çeşitli dans ve etkinliklerle, çocuk bayramı coşkusunu katılımcılarla paylaştı.

22 Nisan 2022 Cuma 21:17
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Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda 23 Nisan coşkusu

Girne Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu’nda yapılan 23 Nisan kutlama töreninde öğrenciler,  çeşitli dans ve etkinliklerle, çocuk bayramı coşkusunu katılımcılarla paylaştı.

Törende Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile Ayşe Tural da izleyiciler arasında yer alarak çocukların sevinçlerine ortak oldu.

Törende okulun tüm öğrencilerinin aktif rol alması ile koro, modern dans, ritmik jimnastik gösterileri ve halkoyunları gösterilerinin yanı sıra defile gösterisi ile şiiirler okundu.

Her çocuğun özel olduğu ve eşit fırsatlar sağlandığında özel çocukların da duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde dışa vurabileceklerine işaret eden okul öğretmenleri ve okul yönetimi, törenlerine katılarak çocukların sevincine ortak olan tüm katılımcı ve velilere teşekkür etti.

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