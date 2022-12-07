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Girne - Tatlısu Anayolu'nunda korkutan kaza!

Girne - Tatlısu Anayolu'nunda Saat 18.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

07 Aralık 2022 Çarşamba 19:19
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Girne - Tatlısu Anayolu'nunda korkutan kaza!



Saat 18.00 sıralarında, Girne - Tatlısu Anayolu'nun Alagadi mevkiinde, Cemal Okut (E-69), yönetimindeki JL 632 plakalı araç ile Esentepe istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Mahir Özgenç  (E-41) yönetimindeki DN 358 plakalı araç ile çarpışmıştılar.  

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, DN 358 plakalı araçta yolcu olarak bulunan  Salih Çolak (E-56) ise Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.  

Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 07.12.2022 20:35
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