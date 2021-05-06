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Girne - Tatlısu Anayolu üzerinde kaza!

Kaza sonrası yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

06 Mayıs 2021 Perşembe 19:27
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Girne - Tatlısu Anayolu üzerinde kaza!

Polis Basın Subaylığı'nın açıklaması şu şekilde: 

Bugün saat 17:30 sıralarında,  Girne - Tatlısu Anayolu üzerinde,  Celvil AGU (E-28), yönetimindeki SR 079 plakalı araç ile batıdan doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve gidişine göre yolun sağında bulunan Carrington Marina View isimli siteye dönüşe geçen Israel Ogunbıyı (E-22) yönetimindeki araca çarpmıştır.  Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde savrulan  SR 079 plakalı araç yolun sağında bulunan çelik bariyerlere çarpıp alev almıştır.  Kaza sonucu yaralanan olmadı.  Kaza sonrası yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Celvil AGU
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