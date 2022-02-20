Girne- Tatlısu anayolunda kaza!

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre:

20.02.2022 tarihinde, saat 15.00 raddelerinde Girne- Tatlısu anayolunun 14-15 Km'leri arasında Girne istikametine doğru dikkatsizce 51 mlg alkollu içki tesiri altında seyreden Ekrem SEVİNÇ (E-62) yönetimindeki RM 994 plakalı salon araç sürücüsü yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikamette gelmekte olan Hasan NASIBOGLU (E-72) yönetimindeki LL201 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç surücusü ile LL 201 plaklı aracta yolcu olarak bulunan Ersin HASIBOGLU (K-69) yaralanarak kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.