Künye
Kıbrıs 24
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Vietnamlı kadın 33 yerinden bıçaklanmış!
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
Taciz zanlısı tutuksuz yargılanacak
banner107

Girne-Tatlısu anayolunda korkutan kaza!

01 Kasım 2021 Pazartesi 08:59
331 Okunma
Girne-Tatlısu anayolunda korkutan kaza!
banner108

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre  saat 02.30 sıralarında Girne-Tatlısu anayolu üzerinde Tatlısu Zambak Tatil köyü yakınlarında , Kaplıca’da sakin Ertuğrul GENÇ (E-21) yönetimindeki NT 460 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Kaplıca istikametine doğru seyredip yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde süretini salim bir hadde düşürmeyip dikkatsizce viraja girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüzce yolun solundan yoldan çıkıp yol kenarında bulunan beton su akarına çarptı

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam edip demir bariyere çarpıp durabildi. Kaza sonucu araç sürücüsü Ertuğrul GENÇ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kaplıcada sakin Tolgahan DEMİR (E-22) ile Emre GENÇ (E-21) yaralandı. 

Emre GENÇ , Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastehanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırılırken Tolgahan DEMİR ve Ertuğrul GENÇ hafif şekilde yaralandı

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, hükümet kurma görevini Sucuoğlu'na verecek
Tatar, hükümet kurma görevini Sucuoğlu'na verecek
İki ayrı bölgede yangın!
İki ayrı bölgede yangın!
Garajdaki araba alev aldı!
Garajdaki araba alev aldı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim