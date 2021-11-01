Girne-Tatlısu anayolunda korkutan kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 02.30 sıralarında Girne-Tatlısu anayolu üzerinde Tatlısu Zambak Tatil köyü yakınlarında , Kaplıca’da sakin Ertuğrul GENÇ (E-21) yönetimindeki NT 460 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Kaplıca istikametine doğru seyredip yolun sağa virajlanan kısmına geldiğinde süretini salim bir hadde düşürmeyip dikkatsizce viraja girmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolsüzce yolun solundan yoldan çıkıp yol kenarında bulunan beton su akarına çarptı

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam edip demir bariyere çarpıp durabildi. Kaza sonucu araç sürücüsü Ertuğrul GENÇ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Kaplıcada sakin Tolgahan DEMİR (E-22) ile Emre GENÇ (E-21) yaralandı.

Emre GENÇ , Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Hastehanesi’ne sevk edilerek Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırılırken Tolgahan DEMİR ve Ertuğrul GENÇ hafif şekilde yaralandı

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.