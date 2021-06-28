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Girne – Tatlısu yolunda ölümlü kaza

28 Haziran 2021 Pazartesi 08:13
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Girne – Tatlısu yolunda ölümlü kaza

Gece saatlerinde Girne Tatlısu Yolunda meydana gelen trafik kazasında 30 yaşındaki Bertan YELER hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

28.06.2021 tarihinde saat 01:20 raddelerinde Girne- Tatlısu anayolu 12-13 kilometreleri arasında Tatlısu istikametine doğru seyreden Bertan YELER (E-30) yönetimindeki NM 661 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sola meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada alkollü içki tesiri altında (145 mlgr) karşı istikametten gelmekte olan Birol KAKİ (E-51) yönetimindeki NV 007 plakalı salon aracın sağ ön kısmına aracının sağ ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu NM 661 plakalı araç sürücüsü Bertan YELER kaza yerinde almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde vefat etmiştir. Yine kazada NV 007 plakalı araç sürücüsü Birol KAKİ ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Jacquline Amanda DUBA (K-54) yaralanarak kaldırılmış oldukları Girne Dr.Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip Jacquline Amanda DUBA Girne Dr.Akçiçek Hastanesinde müşahede altına alınırken Birol KAKİ Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 28.06.2021 08:24
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