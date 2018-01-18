Girne Uğur Mumcu Caddesi asfaltlandı

Girne Belediyesi, asfalt çalışmaları çerçevesinde, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Ali Kasap-Çağra Yapı Market arasında yol genişletme, asfalt altyapı ve serim çalışmaları gerçekleştirdi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, yol genişletme amacıyla, caddenin güney şeridi üzerinde gerçekleştirilen asfalt serim çalışmalarına ek olarak cadde üzerinde köprü genişletme çalışmaları da devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne ve Girne Belediyesi’ne bağlı köylerde 42 ayda 22 bin ton asfalt döktüklerini ifade ederek, altyapı çalışmalarıyla birlikte, asfalt döküm çalışmalarının da önümüzdeki günlerde devam edeceğin söyledi.

Güngördü, Uğur Mumcu Caddesi’nin güney şeridinde yapılan yol genişletme ve asfalt çalışmalarının trafik akışını rahatlatmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, aynı güzergah üzerinde köprü genişletme çalışmalarının da sürdüğünü kaydetti.

Güngördü, çember yapımı ve yol genişletme çalışmalarından sonra çemberin aydınlatma çalışmalarının da tamamlandığını söyledi.