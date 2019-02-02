Girne Üniversitesi 2018-2019 Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Girne Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 12. Dönem mezunlarına diplomalarının verdiği törene Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Rektör Yardımcıları, Dr. Suat Günsel, Girne Üniversitesi Hastanesi

Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, dekanlar, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, akademisyenler, öğrenciler ile "60 Yaş Tazelenme Üniversitesi” öğrencileri ile aileler katıldı.

Törende, Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu ile mezun olan öğrenciler adına Laith Walid Adnan Bushnaq ve Barış Erol birer konuşma yaptı.



Rektör Prof. Dr. İlkay Salihoğlu konuşmasında, kısa sürede eğitim ve araştırma alt yapısını tamamlayarak topluma karşı sorumlulukları gerektiği gibi yerine getirmeye yönelik adımlar attıklarını söyledi.

Bilimsel yayınlara önem verdiklerini kaydeden Salihoğlu, bu alanda kısa sürede ülkedeki üniversiteler arasında önemli bir yer edindiklerini belirtti.

Girne Üniversitesi Büyük Kütüphane’nin yapımına başlandığını söyleyen Salihoğlu, özverili çalışmalar sergileyen akademisyenlere teşekkür ederek, mezunların her zaman üniversitenin bir parçası olarak kalmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Törende, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü’nden Laith Walid Adnan Bushnaq ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü’nün ilk mezunlarından olan Barış Erol mezunlar adına birer konuşma yaparak duygularını dile getirdiler.



60 YAŞ TAZELENME ÜNİVERSİTESİ’NİN İLK ÖĞRENCİLERİ KATILIM BELGELERİNİ ALDI…

Konuşmaların ardından diplomalar verildi.

“KKTC’de yaşayan 60 yaş üstü kişileri hedefleyen aktif ve başarılı yaşlanma kavramına anlam katan bir girişim olarak tanımlanan” 60 Yaş Tazelenme Üniversitesi’nin ilk öğrencilerine katılım belgeleri de verildi