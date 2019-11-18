Girne Üniversitesi Yıldırım’a Fahri Doktora unvanı verdi

Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Simülasyon Sistemi’nin açılışı, TC’nin eski Başbakanı, AKP Milletvekili Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle yapıldı.

Girne Üniversitesi ayrıca Binali Yıldırım’a Türk denizciliğinin gelişmesi ve uluslararası kalite standartlarına ulaşması, Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesinin kurulup gelişmesi ile dünya denizciliğine yaptığı katkılardan dolayı Fahri Doktora Ünvanı verdi.

Girne Üniversitesi Kampüsünde gerçekleşen törenlere Yıldırım’ın yanı sıra, Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Kurucu Rektör Dr. Cemre Günsel Haskasap, Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi Prof. Dr. İrfan Günsel, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Fahri doktora töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklâl Marşı okundu.

Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu fahri doktora töreninde yaptığı konuşmada, Girne Üniversitesi ve Denizcilik Fakültesi hakkında bilgiler vererek, gerek bölgesel gerekse uluslararası alanda KKTC’nin tanınmamış olduğuna işaret etti ve elinde olacak kaynakların alınmaya çalışıldığını ifade etti.

Salihoğlu ayrıca konuşmasında, bugün Girne Üniversitesine konuk olan eski TC Başbakanı Binali Yıldırım’ın üniversitede daha önce çeşitli açılışlara bizzat katılarak üniversiteye moral ve motivasyon kazandırdığını, hem Girne Üniversitesi hem de Türk denizciliği ve havacılığına önemli katkılar yaptığını hatırlattı.

Başbakan Ersin Tatar da konuşmasında, Binali Yıldırım’a, fahri doktora unvanını kabul edip Adaya geldiği için teşekkür ve tebrik etti.

Öğrenciler de dahil olmak üzere herkesin Ada çevresindeki yeni ortama kendisini hazırlaması gerektiğini söyleyen Tatar, Doğu Akdeniz’deki hak mücadelesinin son yıllarda daha da önemli hale geldiğini belirtti.

TC ve KKTC’nin “Mavi Vatan”daki hak ve çıkarlarının Türk milletinin başarılarının teminatı olacağını dile getiren Tatar, ayrıca Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı görevleri yaptığı dönemlerde TC imkânlarını KKTC’ye yansıtan ve altyapısının gelişimine önemli katkılarda bulunan Binali Yıldırım’a teşekkür etti.

Tatar’ın konuşmasının ardından Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, Kurucu Rektör Dr. Cemre Günsel Haskasap, Mütevelli Heyeti Kurucu Üyesi Prof. Dr. İrfan Günsel tarafından Binali Yıldırım’a fahri doktora unvanı verilerek cübbe giydirildi.

TC Eski Başbakanı Binali Yıldırım da, tarih boyunca Kıbrıs’ın dünya medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir ilgi odağı olduğundan bahsederek, geçmişini bilmeyen toplumların geleceğini kuramayacağını, hür ve bağımsız yaşamanın geçmişi bilmekten geçtiğini söyledi.

Yıldırım konuşmasında, KKTC-TC arasındaki ilişkilerin dayanışma içerisinde sonsuza dek süreceğini vurgulayarak, Kıbrıs’ta bir çözümün kime ve neye göre olduğunu iyi anlamak gerektiğini, Türk tarafının Kıbrıs’ta zenginlikten çok egemenliğe ve özgürlüğe ihtiyacı bulunduğunu kaydetti.

Crans Montana’daki Kıbrıs görüşmelerinde KKTC’nin Kıbrıs’taki eşit iki taraftan birisi olduğunun kabul görmediğini ifade eden Yıldırım, garantilerin gereksiz olduğunun dile getirildiğini ve onun yerine çok uluslu güç önerilerinin yapıldığını hatırlattı.

“Biz o çok uluslu güçleri Bosna Hersek’te gördük… İnsanlar çatır çatır kesiliyordu” diyen Yıldırım, “Başbakan’ın da dediği gibi bizim 495 bin metrekare Mavi Vatan’ımız var, ona da göz diktiler. Doğu Akdeniz’de yapılmak istenen Türkiye’yi Anadolu’ya hapsetmektir” şeklinde konuştu.

Yıldırım, 17 yıldan bu yana Kıbrıs’ta hem altyapı hem üstyapı için birçok yatırım yapıldığını, yapılmaya devam edeceğini kaydetti.

Kıbrıs’ın TC için bir teminat adası olmasını istediklerini belirten Yıldırım, KKTC’nin eninde sonunda haklı davasında başarıya ulaşacağını ifade etti ve “Denizlerdeki haklarımızdan asla taviz vermeyeceğiz, bu kaynakları kurda-kuşa yem etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım’ın konuşmasının ardından buradaki tören sona erdi ve Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçuş Simülasyon Sistemi’nin açılışı için kurdele kesildi.