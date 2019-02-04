Girne ve Çamlıca’da Soba Yangını

Girne’de elektrikli, Çamlıca’da odun sobasından çıkan yangında çeşitli ev eşyaları yandı.
İtfaiye tarafından söndürülen yangında, 1 kişilik şilte, çubuklu elektrik sobası, ahşap yatak, perde ve 2 kişilik koltuk ile 3 kişilik koltuk tamamen yanarak hasar gördü.
Çamlıca’da ise, Emete Timuroğlu’na ait garaj içerisinde, muhtemelen odun sobasında bulunan közlerin garaj içerisine dökülüp etrafa sıçraması sonucu çıkan yangında 1 adet bozuk buzdolabı, 1 adet odun motoru, 1 adet çöp bidonu ve muhtelif eski ev eşyaları yandı. Yangın İtfaiye tarafından söndürüldü.