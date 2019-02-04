Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günde 4 saat sosyal medyada geçiriliyor
Günün 4 saati sosyal medyada...
Yıllar sonra gelen Leonardo DiCaprio itirafı
Yıllar sonra gelen Leonardo DiCaprio...
Kış yorgunluğundan kurtulmak için bilinçsizce bitkisel ürünlere yönelmeyin!
Kış yorgunluğundan kurtulmak bunları yapmayın!
Londra Üniversite Akademisi: Küresel iklim değişikliğine Avrupalı yerleşimciler neden oldu
Küresel iklim değişikliğine Avrupalı yerleşimciler...
Bilim insanları, kahvaltının zayıflamak için gerekli olduğu efsanesini çürüttü
Kahvaltı zayıflamak için gerekli mi?

Girne ve Çamlıca’da Soba Yangını

Girne ve Çamlıca’daki soba yangınında çeşitli eşyalar yandı

04 Şubat 2019 Pazartesi 13:57
Girne ve Çamlıca’da Soba Yangını

Girne’de elektrikli, Çamlıca’da odun sobasından çıkan yangında çeşitli ev eşyaları yandı.

banner41
Polis Basın Bülteni’ne göre, dün sabah  Girne’de Ndesanzim Wobin Patient’in kaldığı   ikametgahın yatak odasında bulunan çubuklu elektrik sobasının yatak örtüsüne temas etmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye tarafından söndürülen yangında, 1 kişilik şilte, çubuklu elektrik sobası, ahşap yatak, perde ve 2 kişilik koltuk ile 3 kişilik koltuk tamamen yanarak hasar gördü.

Çamlıca’da ise, Emete Timuroğlu’na ait garaj içerisinde, muhtemelen odun sobasında bulunan közlerin garaj içerisine dökülüp etrafa sıçraması sonucu çıkan yangında 1 adet bozuk buzdolabı, 1 adet odun motoru, 1 adet çöp bidonu ve muhtelif eski ev eşyaları yandı. Yangın İtfaiye tarafından söndürüldü.

banner22
Anahtar Kelimeler:
GirneÇamlıcaSoba YangınıHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın Eğitimi Kolektifi’nden 8 Mart için örgütlere çağrı
Kadın Eğitimi Kolektifi’nden 8 Mart için örgütlere çağrı
Yarından sonra hava soğuyacak!
Yarından sonra hava soğuyacak!
Devletin ihmali kaza getirdi
Devletin ihmali kaza getirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim