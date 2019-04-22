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Girne ve Gazimağusa'da bazı bölgelerde elektrik kesintisi

22 Nisan 2019 Pazartesi 15:47
Girne ve Gazimağusa'da bazı bölgelerde elektrik kesintisi
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Girne'de ,alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak hat tamir çalışması nedeniyle, saat 09.00’dan yaklaşık 12.30’a kadar; Karaoğlanoğlu’nda Kervansaray Bölgesi’nin bir bölümüne elektrik verilemeyecek.

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Konuyla ilgili Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten geç ya da erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

Gazimagusa'da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle, saat 10.33’ten yaklaşık 13.30’a kadar; Yeni Boğaziçi’nde; Karaçam mobilya karşı sokağı'na elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten geç ya da erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması duyuruldı.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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