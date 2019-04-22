Girne ve Gazimağusa'da bazı bölgelerde elektrik kesintisi

Girne'de ,alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak hat tamir çalışması nedeniyle, saat 09.00’dan yaklaşık 12.30’a kadar; Karaoğlanoğlu’nda Kervansaray Bölgesi’nin bir bölümüne elektrik verilemeyecek.
Gazimagusa'da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak arıza tamir çalışması nedeniyle, saat 10.33’ten yaklaşık 13.30’a kadar; Yeni Boğaziçi’nde; Karaçam mobilya karşı sokağı'na elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten geç ya da erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması duyuruldı.