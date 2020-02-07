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Girne ve Gazimağusa limanlarında termal kamera sistemi hayata geçti

07 Şubat 2020 Cuma 15:16
Girne ve Gazimağusa limanlarında termal kamera sistemi hayata geçti
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Ercan Havalimanı’nda kurulan termal kameranın ardından, Girne ve Gazimağusa limanlarında da termal kamera kuruldu. Amaç gemiden inen ateşi olan kişilerin, kamera aracılığı ile tespit edilmesi ve olası yeniKoronavirüs hastalığı açısından değerlendirilmesi.

Genel uygulama, gemi kaptanının, limana giriş esnasında gemideki hasta kişilerle ilgili limandaki sağlık görevlilerine bilgi vermesi şeklinde iken, salgın döneminde, hasta kişilerin saptanması açısından önlemlerin daha da artırılarak uygulanmasına karar verilmiştir.

(BRT/MAIL)

Anahtar Kelimeler:
Termal Kamera
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