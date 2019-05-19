Girne ve Gazimağusa’da ani ölüm…

Girne’de sakin 62 yaşındaki Salih akarsu dün saat 08.00 sıralarında, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Salih Akarsu’nun ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Gazimağusa’da ani ölüm…
Gazimağusa’da sakin 66 yaşındaki Selahattin Umar dün saat 08.00 sıralarında, ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Selahattin Umar’ın ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacaktır. Öte yandan polis olayla ilgili soruşturma başlattı