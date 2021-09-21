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Girne ve Güzelyurt'ta elektrik kesintisi

Girne ve Güzelyurt’un bazı bölgelerine bir süreliğine elektrik verilemeyecek...

21 Eylül 2021 Salı 09:17
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Girne ve Güzelyurt'ta elektrik kesintisi

Girne ve Güzelyurt’un bazı bölgelerinde bir süreliğine elektrik kesintisi yaşanacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Girne bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, 09.00-11.00 saatleri arasında Ilgaz Köyü’ne, 11.00-15.00 saatleri arasında ise; Karşıyaka Dağ Kısmı ve Su Pompası, Yağ Değirmeni Bölgesi, köy içi ve mezarlık bölgesi, Monte Parle Tatil Köyü ve civarına elektrik verilemeyecek.

GÜZELYURT

Öte yandan KIB-TEK, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle Güzelyurt’ta bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında Güzelyurt Festival Alanı, Güzelyurt Hastanesi, Üner Berkalp Futbol Sahası ve civarına elektrik verilemeyecek.

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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