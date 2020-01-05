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Girne ve İskele'de hırsızlık!

05 Ocak 2020 Pazar 11:43
Girne ve İskele'de hırsızlık!

31.12.2019 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir market içerisinde G.G. (K-22), Elif EVLİ’ye ait çantadan 200 TL nakit parayı çalmıştır. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 03.01.2020 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, İskele’de faaliyet gösteren bir süpermarket içerisinde, H.G.K. (E-28) ve Z.F. (K-28), toplam 2.185,40 TL değerindeki muhtelif markalardaki kozmetik ürünlerini kasaya ödemeyerek marketten çıkış yaparak çalmışlardır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Girneİskele
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