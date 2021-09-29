Girne ve Lapta'da dev operasyon!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI

28.09.2021 tarihinde, saat 16:15 sıralarında, Girne-Lefkoşa Anayolunun birinci kilometresinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu; M.Y.(E-26)’nin kullanımında bulunan ve Ç.G.(E-23) ile D.C.G.(E-21)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; yaklaşık 30 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 300 gr ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 100 gr ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık bir kilogram ağırlığında sentetik cannobionid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, araçta yolcu olarak bulunan Ç.G.(E-23)’ye ait el çantasında yapılan aramda ise yaklaşık 1 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet plastik öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen ileri soruşturmada M.Y.(E-26)’nin Lapta’daki ikametgahında yapılan aramada yaklaşık 0,10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi ile vücut geliştirmede kullanılan 6 adet ampül ve 5 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen J.F.İ.(K-23) ve D.İ.(E-28)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 0,100 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, sourşturma devam etmektedir.