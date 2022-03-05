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Girne ve Mağusa'da uyuşturucu operasyonu!

Girne'de ve Gazimağusa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından operasyonda 2 kişi uyuşturucudan tutuklandı.

05 Mart 2022 Cumartesi 10:04
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Girne ve Mağusa'da uyuşturucu operasyonu!
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Polisten verilen bilgi şu şekilde:

04.03.2022 tarihinde, H.T.(E-25)’nin Gazimağusa'da kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan aramada; yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs  tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

04.03.2022 tarihinde, A.Y.(E-25)’nin Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından yapılan aramada; yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs  tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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