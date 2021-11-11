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Girne'ye 100 yataklı askeri hastane

Girne'ye 100 yataklı askeri hastane yapılmasıyla ilgili protokol taslağının imzalanması konusunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na yetki verildi.

11 Kasım 2021 Perşembe 18:47
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Girne'ye 100 yataklı askeri hastane
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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Girne'de yapılacak 100 yataklı yeni askeri hastane için yetkilendirildi. 

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'na işaret edildi.  Açıklamada projenin Ankara kaynaklı olarak onaylandığını altı çizilirken, arazinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerinin kullanımında olduğu da ifade edildi. 

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"100 Yataklı Askeri Hastane inşa edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ve önergeye ekli sunulan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yeni Girne 100 Yataklı Askeri Hastane Yapımı Protokol Taslağı"nın imzalanması hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının yetkilendirilmesine karar verdi."

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