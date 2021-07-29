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Girne'ye kül yağıyor!

Manavgat yangını nedeniyle Girne'ye kül yağıyor.

29 Temmuz 2021 Perşembe 14:18
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Girne'ye kül yağıyor!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan ve 21 saat süren büyük yangın kontrol altına alınmasına rağmen halen devam ediyor. 

Yangının etkisi ülkemizde de hissediliyor.

Hava akımları nedeniyle Girne dumanla kaplanırken, sabahtan beridir bölgeye ince ince kül yağıyor.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma dikkat çekti.

Özersay, şunları kaydetti:

"Girne’ye gökyüzünden ince ince kül yağıyor, göz yaşı gibi, kahverengiye döndü havanın rengi…Manavgat yangınıyla bağlantılı olmalı, çok acı"

Son Güncelleme: 29.07.2021 17:40
Anahtar Kelimeler:
AntalyaManavgatYangın
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